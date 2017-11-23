موسكو تحذّر واشنطن من”كارثة”إذا أدرجت بيونغ يانغ على لائحة “الإرهاب”

المصدر: أ ف ب

حذّرت روسيا، اليوم الخميس، مما وصفته بـ”كارثة” عالمية، قد يؤدي إليها قرار الولايات المتحدة إدراج كوريا الشمالية على قائمتها السوداء للدول “الراعية للإرهاب”.

واعتبرت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع كوريا الشمالية على لائحة الدول الراعية للإرهاب “هو تصرف آخر للترهيب، وخطوة هدفها العلاقات العامة”، لن تخفف من التوترات على الأرض.

وقالت زاخاروفا للصحافيين في موسكو:” إن تصرفات من هذا النوع تدفع الوضع المرتبط بكوريا الشمالية إلى أقصى درجاته. قد ينتهي ذلك بكارثة كبرى ليس على نطاق إقليمي فحسب، بل عالمي”.

وأوضحت أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيناقش الأزمة الكورية الشمالية مع نظيره الياباني، تارو كونو، خلال زيارة الأخير إلى روسيا، الجمعة.

وأشارت إلى أنهما “سيركزان على العلاقات الثنائية، ولكن ستتم كذلك مناقشة الوضع الدولي، بما في ذلك الوضع في شبه الجزيرة الكورية والمسألة السورية”.