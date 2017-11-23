حليف لميركل يصف مبادرة روسيا الجديدة للسلام في سوريا بأنها “ذروة السخرية”

رفض عضو بارز في حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، مساعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستضافة عملية جديدة للسلام في سوريا بدعم من إيران وتركيا واصفًا إياها بأنها “ذروة السخرية”.

ودعا زعماء روسيا وإيران وتركيا، أمس الأربعاء، الحكومة السورية والمعارضة المعتدلة إلى “المشاركة بشكل بنّاء” في المؤتمر المزمع الذي سيعقد في منتجع سوتشي على البحر الأسود.

وقال يورجن هاردت المختص بالسياسة الخارجية في الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل، إن روسيا عرقلت مرارًا مساعي مجلس الأمن التابع للامم المتحدة لإيجاد حل بناء لإنهاء الحرب السورية التي تمر الآن بعامها السابع.

وأضاف قائلا “إنها لذروة السخرية أن من بين كل الدول، فإن روسيا وإيران، اللتين أججتا الحرب الأهلية في سوريا لمصالحهما الخاصة وتسببتا في مقتل آلاف الأشخاص، تريدان الآن تطوير رؤية سياسية لمستقبل سوريا”.

وأشار إلى أن “روسيا وإيران والنظام الدكتاتوري في سوريا كان بوسعهم أن يحققوا ذلك قبل وقت طويل لو أنهم أرادوا”، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حل في ظل شروط يحددها الرئيس السوري بشار الأسد.

وتابع بقوله “إن السلام الدائم لن يتحقق إلا إذا شاركت كل الأطراف المعنية، وإن ذلك بدوره ليس ممكنًا إلا من خلال عملية سلام تقودها الأمم المتحدة”، ولم تعقب وزارة الخارجية الألمانية حتى الآن على مبادرة روسيا الجديدة.