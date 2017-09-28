ماذا قالت مغنية البوب الأمريكية سيندي لوبر عن أنجيلا ميركل ؟

المصدر: د ب أ

أشادت أيقونة البوب الأمريكية سيندي لوبر، التي تصدرت القوائم بأغنيات ناجحة مثل “جيرلز جاست وانا هاف فن” أو الفتيات يردن المرح فحسب، بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في عبارات من المديح، واصفة إياها بالـ “مذهلة”.

وقالت المغنية البالغة من العمر64 عاما اليوم الخميس “إنها مذهلة.. لقد ألهمتني كثيرا للغاية، وأعتقد أنها تقوم بعملها على وجه طيب”.

ومن المقرر أن تقدم لوبر أغنيتها “كينكي بوتس” خلال حفل في الثالث من كانون الأول / ديسمبر المقبل في هامبورغ بشمال ألمانيا.

وذكرت لوبر التى تكافح من أجل حقوق الأقليات في الولايات المتحدة منذ سنوات “أن الجميع يواجه الآن تحديات جديدة” مثل ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية.

وأضافت أنها لم تشهد قط فترة رئاسية مثل تلك الحالية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “لا أستطيع أن أصدق أننا جميعا، لا نحرك ساكنا ونكتفي بالمشاهدة فحسب”.

وأشارت لوبر إلى أن كثيرا من المواطنين غير راضين عن حياتهم في الولايات المتحدة، واعتقدوا أن ترامب سينقذهم “إلا أنه لا يفكر فيهم”.

ولهذا السبب كانت مسرورة للغاية عندما بدأ المواطنون في الاحتجاج.

وحثت سيندي مواطنيها قائلة: ” اكتبوا لأعضاء مجلس الشيوخ في مناطقكم، واكتبوا لأعضاء مجلس النواب في مناطقكم! اجعلوا صوتكم مسموعا! نعم للاحتجاج السلمي!”.