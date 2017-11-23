البحرية الأرجنتينية: الصوت الذي رصد قرب غواصة مفقودة “يشبه الانفجار”

قال متحدث باسم البحرية الأرجنتينية، إن صوتًا غير مألوف، رصد في جنوب المحيط الأطلسي، في ذات الوقت تقريبًا، الذي أرسلت فيه غواصة بحرية أرجنتينية، آخر إشارة لها، الأسبوع الماضي، “يشبه الانفجار”.

ووصف المتحدث إنريكي بالبي الانفجار، في صباح الخامس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، بأنه “غير طبيعي، وغريب وقصير وعنيف”، مشيرًا إلى أنه غير نووي.

وفي ذات السياق، قالت منظمة دولية لحظر التجارب النووية، (تدير شبكة دولية من مواقع استماع، مصممة لرصد أي انفجارات نووية سرية)، إنها رصدت “إشارة غير معتادة”، الأسبوع الماضي، قرب الموقع الذي اختفت فيه غواصة أرجنتينية.

وتدير منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومقرها النمسا، محطات مراقبة، مزودة بأجهزة، مثل مكبرات الصوت التي تعمل تحت الماء؛ لفحص المحيطات؛ بحثًا عن موجات صوتية.

وقال مهندس الأصوات المائية، ماريو زامبولي: “إن الصوت المفاجئ الذي سمع تحت الماء، يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، كان قصيرًا وغير معتاد وغير طبيعي”.

وأضاف، أنه “قد يتسق مع صوت انفجار، لكن لا يوجد يقين إزاء ذلك”. وتجري عملية بحث واسعة، جوًا وبحرًا، عن الغواصة سان خوان، التي فقدت وعلى متنها طاقم مؤلف من 44 شخصًا.