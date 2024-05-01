التحول في الدعم الغربي لأوكرانيا.. كيف يؤثر على مسار الحرب؟

تدخل الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة تحت تأثير تحول نوعي في الدعم العسكري الغربي، بحسب محللين.

وبدأت القوات الأوكرانية بقصف شبه جزيرة القرم بصواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى التي زودتها بها الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة.

وأشار الإعلام الأوكراني إلى أن جيش البلاد استهدف 3 قواعد للدفاع الجوي الروسي في شبه جزيرة القرم بالصواريخ دفعة واحدة.

وأقرت وزارة الدفاع الروسية بالهجوم، وقالت إن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط 6 صواريخ "أتاكمز"، دون أن تحدد مكان إسقاطها بالضبط.

وعلى صعيد متصل، قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، في مقابلة مع صحيفة "تايمز البريطانية" إن إيطاليا ستزود أوكرانيا بصواريخ ستورم شادو بعيدة المدى.

ويتراوح مدى صواريخ "ستورم شادو" التي طورتها بريطانيا وفرنسا ما بين 250 و500 كيلومتر.

وبالإضافة إلى إيطاليا، تقوم المملكة المتحدة وفرنسا بتزويد كييف بأسلحة مماثلة.

ولم يحدد شابس عدد الصواريخ التي ستنقلها إيطاليا إلى أوكرانيا، كما لم تعلن روما بعد قرارها بنقل القذائف.

صواريخ بعيدة المدى

ويرى الخبير في الشؤون العسكرية أوليغ كوستيوتشينكو، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن الغرب بات يتخذ سياسة جديدة واضحة تجاه أوكرانيا وتحديدًا برفع مدى الصواريخ التي يزود كييف بها، مشيرًا إلى أن هذه السياسة ناجمة عن التقدم الروسي الملحوظ على الجبهة مقابل تراجع وتقهقر أوكراني.

وقال إنه "يبدو أننا متجهون لمرحلة جديدة تسمّى رفع السقف، وتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعت بداية الحرب".

وأضاف: "إذا عدنا إلى الوراء قليلاً فإنا نجد أن الغرب، أو معظم الدول الغربية كألمانيا مثلاً، كانت تشدد على عدم إرسال أسلحة تدفع للمزيد من التوتر، وحينها اكتفت برلين بتزويد أوكرانيا بمعدات خفيفة ووسائل طبية".

وتابع: "أما الآن فقد اختلفت المعايير، ويحاول الغرب بكل طاقته تزويد كييف بما يقدر عليه، وإذا فشلت مساعيه فقد نمر بمرحلة يكون فيها السقف أعلى ومدى الصواريخ يتجاوز الـ 500 كيلومتر التي سيزود بها الغرب، اليوم، الجيش الأوكراني".