الكرملين يتعهد بالدفاع عن ملياردير روسي معتقل في فرنسا

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إنه لن يألو جهدًا للدفاع عن حقوق رجل الأعمال والنائب الروسي، سليمان كريموف، الذي أُلقي القبض عليه في منتجع نيس بالريفيرا الفرنسية فيما يتعلق بقضية تهرب ضريبي فرنسية.

وهبطت أسهم شركة بوليوس أكبر منتج للذهب في روسيا، التي تسيطر عليها أسرة كريموف بسبب أنباء اعتقاله.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر مع الصحفيين عبر الهاتف “سنبذل كل ما في وسعنا لحماية مصالحه المشروعة، وإن وزارة الخارجية تقوم بجهد مكثف حاليًا”.

وقد امتنع ممثل كريموف وهو عضو في مجلس الاتحاد “المجلس الأعلى للبرلمان الروسي” عن التعليق على القضية اليوم الأربعاء، كما امتنعت شركة “بوليوس” كذلك عن الرد.

وذكرت محطة روسيا 24 التلفزيونية الحكومية الروسية، نقلًا عن مصدر لم تذكر اسمه أن “الملياردير الروسي البالغ من العمر 51 عامًا نفى ارتكابه أي مخالفة”.

وينحدر كريموف أصلًا، من منطقة داغستان ذات الأغلبية المسلمة، وأقام مشاريعه التجارية المعتمدة على الموارد الطبيعية، التي يبلغ حجمها مليارات الدولارات من خلال توليفة من الاستدانة والإقبال على المخاطرة والاتصالات السياسية.