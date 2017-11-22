الأمم المتحدة: الصدمة استنزفت لاجئي “الروهينغا”

قال فيليبو جراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء، إن مئات الآلاف من المسلمين “الروهينغا” الذين فروا إلى بنغلادش؛ هربًا من أعمال العنف في ميانمار، “استُنزفوا” بسبب الصدمة التي عانوا منها خلال الأزمة.

وفر أكثر من 600 ألف من “الروهينغا” من ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية منذ أواخر آب/ أغسطس لبنغلادش المجاورة؛ بسبب قيام الجيش بعملية تطهير في “ولاية راخين”.

وأثارت معاناة اللاجئين غضبًا دوليًا، ونداءات من وكالات الإغاثة لتوفير ملايين الدولارات لمعالجة هذه الأزمة.

وقال فيليبو جراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، خلال زيارة للعاصمة الكورية الجنوبية سول، “وجدت أناسًا ليس لديهم أي تجاوب تقريبًا. إنهم سلبيون للغاية، تشعر بأنه لم يبق شيء تقريبًا، وأن هذا الأمر استنزف كل شيء”، مضيفًا، أنه فسر هذه اللامبالاة بأنها عرضٌ من أعراض الصدمة.

وذكر الدبلوماسي الإيطالي “لم أر مثل هذا النوع من الصدمات منذ فترة طويلة جدًا، ربما رأيت ذلك في التسعينيات في وسط أفريقيا”.

وكان جراندي، يتولى تنسيق أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال الحرب الأهلية التي دارت هناك عامي 1996 و1997.

وقال إن “نجاح جهود الإغاثة التي تقوم بها الأمم المتحدة والهيئات غير الحكومية، يعتمد على قيام حكومة ميانمار بنزع فتيل العداء، الذي يواجه موظفي الإغاثة في “راخين”.