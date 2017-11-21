روسيا: استقالة رياض حجاب مفيدة للسلام في سوريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء: إن موسكو تعتقد أن استقالة شخصيات من المعارضة السورية مثل رياض حجاب؛ ستساعد على توحيد المعارضة في الداخل والخارج حول “برنامج بناء” بشكل أكبر.

واستقال حجاب، رئيس الهيئة العليا للمفاوضات من منصبه أمس الإثنين، بعد قرابة عامين من اختياره رئيسًا للهيئة، التي تدعمها السعودية، وتجمع المعارضة السياسية والمسلحة للرئيس السوري بشار الأسد.

ونقلت قناة (روسيا 24) التلفزيونية الرسمية، عن لافروف قوله في إفادة صحافية مقتضبة: “إن تراجع شخصيات المعارضة ذات الفكر المتشدد عن لعب الدور الرئيس؛ سيجعل من الممكن توحيد هذه المعارضة غير المتجانسة، في الداخل والخارج، حول برنامج معقول وواقعي وبناء بشكل أكبر”.

وأشار لافروف إلى “أن روسيا ستدعم جهود السعودية في هذا الصدد”.