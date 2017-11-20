استقالة المعارض السوري رياض حجاب من منصبه كمنسق للهيئة العليا للتفاوض

أعلن رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، اليوم الإثنين، عن استقالته من منصبه الذي شغله لحوالي عامين.

وقال حجاب، في بيان نشره على موقعه، إنه “بعد مسيرة تقارب السنتين من العمل الدؤوب للمحافظة على ثوابت الثورة السورية المجيدة التي لم نحد عنها طرفة عين، أجد نفسي اليوم مضطرًا لإعلان استقالتي من الهيئة العليا للمفاوضات، متمنيًا لها المزيد من الإنجاز، ولبلدي الحبيب سوريا السلم والأمان والاستقرار.”

وأضاف حجاب أنه “منذ تولي أعباء مهمة المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات في شهر كانون الأول/ديسمبر 2015؛ أخذنا على عاتقنا مسؤولية تمثيل القضية العادلة للشعب السوري الأبي الذي انتفض في وجه الاستبداد والقمع، ملتزمين بمبادئ الثورة والتي نصت على: المحافظة على وحدة الأراضي السورية، واستعادة استقلال الدولة وقرارها السيادي، والحفاظ على مؤسساتها، والعمل على تأسيس نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، دون تمييز أو إقصاء، دون أن يكون لبشار الأسد، وأركان ورموز نظامه، مكان فيه.”

وشغل حجاب منصب رئيس الوزراء في سوريا، حيث تم تكليفه بتشكيل الحكومة في يونيو/حزيران 2012، بعد أكثر من عام على اندلاع الصراع الدامي في البلاد.