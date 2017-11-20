روحاني يبحث تطورات الأزمة السورية في روسيا الأربعاء

أعلن مساعد مدير مكتب الرئيس الإيراني للاتصالات والإعلام برويز إسماعيلي، أن الرئيس حسن روحاني سيزور روسيا اليوم الأربعاء، بدعوة رسمية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال إسماعيلي عبر حسابه الخاص في “تويتر”، إن الرئيس حسن روحاني سيزور مدينة سوتشي الروسية لمدة يوم واحد للمشاركة في القمة الثلاثية لرؤساء إيران وروسيا وتركيا التي تتناول تطورات الأزمة السورية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار طهران في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري والتقى المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.

ووصل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إلى مدينة سوتشي الروسية لحضور اجتماع ثلاثي بمشاركة إيرانية وروسية وتركية.

وقالت وكالة أنباء “دفاع برس” التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، إن اللواء باقري سيشارك في الاجتماع الثلاثي بمشاركة رئيسي هيئة الأركان في الجيشين الروسي والتركي، لبحث سبل التعاون المشترك؛ فضلًا عن آخر التطورات على الساحة السورية وتعاون البلدان الـ 3 في مجال مكافحة “الإرهاب”.