روحاني يحمل حكومة نجاد “الفاسدة” مسؤولية ارتفاع ضحايا الزلزال

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن سرعة انهيار منازل شيّدتها الحكومة بسبب زلزال وقع يوم الأحد يشير إلى وجود فساد وقت بنائها.

وبنيت بعض المنازل التي انهارت في الزلزال، الذي أودى بحياة 530 شخصًا على الأقل إضافة إلى آلاف المصابين الآخرين، في إطار خطة للإسكان منخفض التكلفة بدأها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في العام 2011.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن روحاني قوله في اجتماع للحكومة الإيرانية “عندما يصمد منزل بناه مواطنون في منطقة سرب الذهب وينهار مبنى أمامه شيدته الحكومة فهذا دليل على وجود فساد”.

وأضاف قائلاً: “واضح أن عقود البناء بها فساد”.

وكانت بلدة “سرب الذهب” الأكثر تضررًا من الزلزال الذي ضرب إيران بقوة 7.3 درجة وهو الأقوى منذ أكثر من عقد.

وانتشرت صورة بين المواطنين الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مبنى في سرب الذهب عليه آثار دمار قليل نسبيًا بجانب مبنى آخر تعرّض لدمار كبير وهو من تلك المباني التي شيدتها الحكومة.

وأذكت هذه الصورة فكرة أن سوء حالة الأبنية الحكومية كانت سببًا في زيادة عدد القتلى والمصابين جراء الزلزال.

وقال روحاني أمس الثلاثاء، إن أي أخطاء في تشييد المباني التي نفذتها الحكومة في منطقة الزلزال ستخضع للمحاسبة.

وقال محمد حسين صديقي المدعي العام في كرمانشاه، أكبر مدينة في المنطقة التي ضربها الزلزال، إنه سيتم التحقيق في مدى جودة الأبنية الجديدة التي تضرّرت بشدة من الزلزال وسيتم توجيه الاتهامات إلى أي شخص يثبت تقصيره.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن صديقي قوله “إذا كانت هناك أي مشكلات في البناء يجب محاسبة من أهملوا أعمالهم”.