ارتفاع عدد ضحايا زلزال إيران إلى 530 قتيلًا

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي وقع على الحدود بين إيران والعراق قبل يومين إلى 530 قتيلاً.

ونقلت وكالة أنباء “إرنا” عن العلاقات العامة لدائرة الطب العدلي في محافظة كرمانشاه غربي البلاد، والتي تعد المحافظة الأكثر تضررا من الزلزال، أن الهزة خلفت أيضا 8000 جريحاً، محذرة من أن العدد لا يزال مرشحا للارتفاع.

وقام الرئيس الإيراني حسن روحاني بزيارة إلى المحافظة للاطلاع عن كثب على الأضرار التي خلفها الزلزال.

وكان زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر ضرب مساء أمس الأول الأحد الحدود الإيرانية العراقية، وأسفر في العراق عن مقتل ثمانية أشخاص.