أعضاء بالكونغرس يتهمون صهر ترامب بحجب معلومات متعلقة بروسيا

حجب جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، رسائل إلكترونية حول ويكيليكس وروسيا عن لجنة بمجلس الشيوخ تحقق في الصلات المزعومة بين موسكو وحملة ترامب الانتخابية، وفقًا لما ذكره عضوان بمجلس الشيوخ يوم الخميس .

وتتضمن الوثائق بعض المعلومات المتعلقة بمقترح روسي ودعوة عشاء وسلسلة من “الاتصالات عبر البريد الإلكتروني تعود لأيلول/سبتمبر 2016 مع كوشنر بشأن ويكيليكس”، وفقًا لرسالة بعث بها أعضاء بمجلس الشيوخ لمحامي كوشنر، آبي لويل.

وكان من المعلوم وجود هذه الوثائق لأنه تم تسليمها إلى اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ من جانب أشخاص آخرين، بحسب ما كتبه رئيس اللجنة السيناتور تشارلز إي جراسلي (جمهوري) والسيناتور الديمقراطية ديان فاينشتاين.

وتأتى هذه الخطوة بعد أيام من اعتراف نجل ترامب، دونالد ترامب جونيور، بتبادل سلسلة من الرسائل مع ويكيليكس خلال حملة والده الرئاسية.

وتقول وكالات الاستخبارات الأمريكية إن روسيا تدخلت في انتخابات العام الماضي بشكل ساعد ترامب وأضر منافسته هيلاري كلينتون عن طريق قرصنة في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي وتسليم رسائل بريد إلكتروني إلى ويكيليكس، الذي نشرها للجمهور.

ولم يكشف كوشنر عن العديد من الوثائق والسجلات والنصوص رغم طلبات متعددة منذ الشهر الماضي، وفقًا لما جاء في رسالة عضوي مجلس الشيوخ.

كما طلبا وثائق تتعلق بمايكل فلين مستشار ترامب لشؤون الأمن القومي السابق الذي تمت إقالته بعد أسابيع فقط من الكشف عن أنه كذب فيما يتعلق باتصالاته مع السفير الروسي.

ونفت روسيا التدخل في انتخابات العام الماضي كما نفت حملة ترامب وجود أي تواطؤ.