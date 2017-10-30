صحيفة: صهر ترامب جاريد كوشنر زار السعودية سرًا الأسبوع الماضي

عاد زوج ابنة الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب ،وكبير مستشاريه جاريد كوشنر إلى الولايات المتحدة، السبت الماضي، من رحلة غير معلن عنها إلى المملكة العربية السعودية، وهي ثالث زيارة يقوم بها للمملكة هذا العام.

وأطلع مسؤول من البيت الأبيض صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية ،أن كوشنر غادر العاصمة واشنطن عبر شركة طيران تجارية، الأربعاء الماضي، للذهاب في الرحلة التي لم يعلن عنها بشكل رسمي.

وسافر كوشنر بشكل منفصل عن وزير الخزانة ،ستيفن منوشين، الذي قاد وفدًا إلى الرياض، الأسبوع الماضي، للتركيز على مكافحة تمويل “الإرهاب”.

ورافق كوشنر في زيارة المنطقة نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي ،دينا باول، ومبعوث الشرق الأوسط جيسون غرينبلات.

وتابع غرينبلات الرحلة من المملكة العربية السعودية إلى عمان – الأردن ثم إلى القاهرة ثم مدينة رام الله في الضفة الغربية، ثم القدس حيث كان يوم الأحد.

وتأتي هذه الزيارة في وقت لعب فيه زوج ابنة الرئيس دورًا دبلوماسيًا ضئيلًا في أجزاء أخرى من العالم مثل الصين، لكن هذا يظهر أنه لا يزال راسخًا في مكانه ،في مقدمة جهود الإدارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

ولم يحدد المسؤول من البيت الأبيض بمن التقى كوشنر خلال زيارته للسعودية.

وقال مسؤول البيت الأبيض في بيان لصحيفة “بوليتيكو”: إن ” كبير مستشاري الرئيس ،ونائبة مستشار الأمن القومي للتطوير الإستراتيجي، والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية، عادوا مؤخرًا من السعودية”.

وأضاف أن ” كبير المستشارين أجرى اتصالات متكررة مع مسؤولين من إسرائيل ،والسلطة الفلسطينية، ومصر، والإمارات ،والأردن، والسعودية”.

كما ذكر مسؤول البيت الأبيض أنه:” في الوقت الذي تلعب فيه هذه المحادثات الإقليمية دورًا هامًا، فإن الرئيس يؤكد مجددًا أنه لا يمكن مفاوضة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلا بشكل مباشر بين الطرفين ،وأن الولايات المتحدة ستستمر في العمل عن قرب مع الطرفين ؛لتحقيق تقدم يقود نحو هذا الهدف”.