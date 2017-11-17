جيش زيمبابوي يناقش مع موجابي مستقبل البلاد.. وواشنطن ترغب في تنحيه

قال الجيش في زيمبابوي، إنه يجري مباحثات مع الرئيس روبرت موجابي حول مستقبل البلاد وسيبلغ الأمة بنتائج تلك المباحثات بأسرع ما يمكن.

وأضاف الجيش في بيان بثه تلفزيون زيمبابوي اليوم الجمعة، أنه حقق “تقدمًا كبيرًا” في عمليته التي تستهدف “مجرمين” حول موجابي.

وفي هذه الأثناء، قال دونالد ياماموتو مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية بالإنابة الخميس، إن الولايات المتحدة ترغب في أن تشهد زيمبابوي “عهدًا جديدًا”، مما يعني ضمنيًا مطالبة الرئيس روبرت موجابي الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة بالتنحي مع تصاعد أزمة سياسية.

وتشير تصريحات ياماموتو على الأرجح إلى رفض فكرة بقاء موجابي الذي يحكم زيمبابوي منذ 37 عامًا في دور انتقالي أو شرفي.

وقال ياماموتو في مقابلة مع رويترز “إنه انتقال لعهد جديد لزيمبابوي. هذا ما ننشده حقًا”، واصفًا الوضع في زيمبابوي بأنه “مائع للغاية”.

وأكد ياماموتو، الذي كان يتحدث على هامش اجتماع مع مسؤولين من الاتحاد الأفريقي في وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، أن الولايات المتحدة ستنظر في رفع العديد من العقوبات الأمريكية على زيمبابوي إذا بدأت في إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.

ولم تقدم الولايات المتحدة أي مساعدات لحكومة زيمبابوي منذ سنوات عدة، لكنها تقدم مساعدات تنمية للمنظمات غير الحكومية خاصة العاملة في مجال الرعاية الصحية.