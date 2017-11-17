أمريكا: السودان تعهد بقطع العلاقات مع كوريا الشمالية

المصدر: أ ف ب ورويترز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن السودان تعهد الخميس بقطع كل الروابط التجارية والعسكرية مع كوريا الشمالية.

وقالت الوزارة في بيان: “ترحب الولايات المتحدة بتعهد حكومة السودان وستواصل التباحث بشأن هذه القضية لضمان تطبيق هذا التعهد بشكل تام”.

وأضافت أن وزارة الخارجية السودانية صرحت بذلك في أعقاب اجتماعات مع دبلوماسي أمريكي يزور الخرطوم.

وأعلن مسؤول أمريكي كبير خلال زيارة له الخميس، إلى الخرطوم، أن الولايات المتحدة “مستعدة لإجراء محادثات من أجل شطب السودان من لائحتها السوداء للدول الداعمة للارهاب”.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي جون ساليفان خلال زيارة استمرت يومين إلى الخرطوم، إنه “في ضوء القرارات الإيجابية التي اتخذتها الخرطوم منذ العام الماضي، فإن واشنطن مستعدة للبحث في شطب السودان من لائحتها السوداء التي تضم أيضًا سوريا وإيران”.

وأوضح ساليفان لصحافيين أجانب في الخرطوم: “نحن على استعداد لمواصلة المناقشات مع الحكومة السودانية حول هذا الموضوع”.

وهذه الزيارة الأولى لمسؤول أمريكي بهذا المستوى منذ أن رفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي حظرًا أمريكيًا فُرض على الخرطوم منذ 20 عامًا.