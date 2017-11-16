أمريكا: روسيا قتلت التحقيق في الهجمات الكيماوية بسوريا

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، الخميس، إن روسيا “قتلت” فريق الأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا؛ لأنها “تأمل في إخفاء الحقيقة”.

واستخدمت روسيا، الخميس، حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار أمريكي حول تمديد مهمة آلية التحقيق في الهجمات الكيميائية بسوريا.

وأضافت هيلي: “اخترعت روسيا أسبابًا كي لا تدعم آلية ساعدت على تشكيلها، لأن استنتاجاتها العلمية لم تعجبها. موسكو قتلت آلية التحقيق المشتركة التي تحظى بتأييد ساحق من هذا المجلس”.

وتابعت: “تعتقد روسيا أن آلية التحقيق المشتركة تعمل جيدًا عندما تتوصل إلى أن تنظيم داعش مذنب في استخدام الأسلحة الكيماوية، لكن عندما يكون أحد أصدقائها هو الجاني تصبح المشكلة فجأة من جانب آلية التحقيق المشتركة، وليس صديقهم الذي ارتكب الجريمة”.

وهذه هي المرة العاشرة التي تستخدم فيها روسيا حق النقض في مجلس الأمن للاعتراض على قرار يتعلق بسوريا. وصوتت ضد مشروع القرار بوليفيا، وامتنعت كل من الصين ومصر.