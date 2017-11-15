ترامب يتعهد بفرض “ضغوط قصوى” على كوريا الشمالية

المصدر: أ ف ب

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تحذيرًا شديدًا لكوريا الشمالية، متعهدًا بممارسة “ضغوط قصوى” عليها.

وقال ترامب، في خطاب متلفز غداة عودته من جولة آسيوية استغرقت 12 يومًا: “قلت بكل وضوح إننا لن نسمح لهذه الدكتاتورية المنحرفة بأن تأخذ العالم رهينة نووية”.

وأضاف أن “كل الخيارات ما تزال على الطاولة فيما يتعلق بكوريا الشمالية”.

وتابع أنه “حرص، خلال زيارته إلى آسيا، على تكثيف الضغط ضد كوريا الشمالية”، معتبرًا أنه “نجح في إقناع كل من روسيا والصين، بضرورة زيادة الضغط على كوريا الشمالية، ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية”.

وأوضح أن نظيره الصيني شي جينبينغ، “وعده بأن يمارس ضغوطًا اقتصادية على كوريا الشمالية”، مشيرًا إلى أن “الرئيس شي يقر بأن بيونغ يانغ تشكل خطرًا كبيرًا على الصين”.