ترامب: رئيس كوريا الشمالية أهانني عندما وصفني بـ”العجوز”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أهانه بوصفه أنه “عجوز” وإنه لن يصف مطلقا كيم بأنه”قصير وسمين”.

وكتب ترامب هذه التغريدة صباح اليوم الأحد بعد حضور اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي(أبك) في فيتنام.

وقال ترامب أيضا في سلسلة تغريدات إن الرئيس الصيني شي جين بينغ “يعزز العقوبات” على كوريا الشمالية ردا على برامجها النووية والصاروخية وإن شي يريد من بيونجيانج”نزع السلاح النووي”.

وكتب ترامب تغريدة على تويتر صباح اليوم الأحد أثناء وجوده في جولة بآسيا قال فيها ” لماذا سيوجه كيم جونج-أون إهانة لي بوصفي عجوزا في الوقت الذي لن أصفه مطلقا بأنه قصير وسمين؟ حسنا أحاول جاهدا أن أكون صديقه وربما يحدث ذلك يوما ما”.

وتبادل ترامب الشتائم والتهديدات مع كيم في الماضي وسط توترات متصاعدة بسبب برامج بيونجيانج النووية والصاروخية.