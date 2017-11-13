محكمة أمريكية تقر جانبًا من قرار ترامب حول حظر السفر

سمحت محكمة استئناف أمريكية في كاليفورنيا، اليوم الإثنين، بسريان جانب من أحدث أمر لحظر السفر أصدره الرئيس دونالد ترامب، حيث قضت بأن الحكومة يمكنها أن تمنع دخول أشخاص من ست دول ذات أغلبية مسلمة، إذا لم تكن لهم صلات أسرية داخل الولايات المتحدة.

ووافقت محكمة استئناف الدائرة الأمريكية التاسعة، ومقرها سان فرانسيسكو، على جانب من طلب تقدمت به إدارة ترامب؛ لوقف العمل بقرار محكمة أقل درجة يعلّق الحظر الجديد.

ويؤثر الحكم على الوافدين من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد، ولا يؤثر على أشخاص من دولتين أخريين واردتين في حظر ترامب، وهما كوريا الشمالية وفنزويلا.