مسؤولا مخابرات سابقان: بوتين تلاعب بترامب

أعرب مسؤولان سابقان في المخابرات الأمريكية، عن خشيتهما من أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يتلاعب” بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن قال الأخير إنه “يعتقد أن بوتين صادقٌ في نفيه تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016”.

وأوضح جون برينان، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وجيمس كلابر المدير السابق للمخابرات الوطنية الأمريكية، أن ترامب “يسيء إدارة العلاقات بين موسكو والولايات المتحدة حتى في الوقت الذي يحقق فيه محقق خاص، في تواطؤ محتمل بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا”.

وذكر برينان في أحد برامج شبكة “سي.إن.إن” التلفزيونية ظهر فيه مع كلابر: “أعتقد أن ترامب، لسبب ما يشعر بالترويع من بوتين.. يخشى ما يمكن أن يفعله أو ما يمكن أن تسفر عنه هذه التحقيقات.. ما يفعله ترامب مع الروس لا ينم سوى عن سذاجة أو جهل أو خوف”.

ورأى كلابر أن “الزعماء الأجانب الذين يستقبلون ترامب استقبالًا رسميًا قادرون على التلاعب به”، مضيفًا “أعتقد أن الصينيين والروس يعتقدون أنهم قادرون على التلاعب به”.

وتأتي تصريحاتهما بعد أن قال ترامب للصحفيين مطلع الأسبوع الجاري، إنه تحدث مع بوتين ثانية بشأن مزاعم تدخل روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية، وإن الرئيس الروسي نفى ثانية التدخل.

وأضاف ترامب: “كل مرة يراني فيها يقول، إنه لم يفعل ذلك. أصدق فعلًا أنه عندما يقول لي ذلك فإنه يعني ما يقول”، مضيفًا “أظن أنه يشعر بإهانة بالغة جراء ذلك، وهو أمر ليس في مصلحة بلادنا”.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البرنامج نفسه، إن الانتقادات الموجهة لإدارة ترامب للعلاقات مع روسيا والصين “سخيفة”، مضيفًا أنه “لا أحد يتلاعب بالرئيس ترامب”.