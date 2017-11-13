ترامب يختار مدير شركة أدوية وزيرًا للصحة

المصدر: ا ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، اختيار مدير شركة أدوية وزيرًا جديدًا للصحة، مع أنه كان ينتقد بشدة شركات الأدوية خلال حملته الانتخابية.

وقال ترامب على تويتر: “سعيد لإعلان ترشيح أليكس أزار ليكون وزير الصحة والخدمات الإنسانية، سيكون نجمًا لرعاية صحية أفضل وأسعار عقاقير أقل”.

وعمل أزار، لعشر سنوات في شركة “إيلي ليللي”، وتولى حديثًا مسؤولية عملياتها في الولايات المتحدة، لكنه غادرها في كانون الثاني/يناير الفائت ليؤسس شركة الاستشارات الإستراتيجية “سيرافيم استراتيجيز”، وفق حسابه على موقع لينكد إن.

ولأزار خبرة كبيرة في هذه الوزارة، إذ شغل منصب مساعد وزير الصحة والخدمات الإنسانية من 2005 إلى 2007 خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، كما كان مستشارها العام لـ4 سنوات قبل توليه هذا المنصب.

ويأتي ترشيح أزار بعد 6 أسابيع من استقالة وزير الصحة السابق، توم برايس، من منصبه، إثر فضيحة حول استخدامه طائرات خاصة مكلفة لرحلاته الحكومية.

وتأتي استقالة برايس في خضم انشغال الوزارة بمكافحة تفشي تعاطي الأفيون، ومع فشل الحزب الجمهوري في إلغاء قانون “اوباماكير” للرعاية الصحية واستبداله.

وخلال حملته الانتخابية في العام 2016، هاجم ترامب بشكل دوري شركات الأدوية العملاقة.