روسيا ترد على تصريحات أمريكية بشأن “ترهيب” بوتين لترامب

نفى ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن يكون الأخير قد “أرهب” نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويأتي هذا ردًا على تصريحات لمسؤولينِ سابقينِ في المخابرات الأمريكية، أعربا فيها عن خشيتهما بأن بوتين “أرهب وتلاعب” بترامب، بعد أن قال الأخير إنه “يعتقد أن بوتين صادق في نفيه تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016”.

وقال بيسكوف إن “افتراض الرئيس السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي آي إيه جون برينان، حول ترويع وترهيب بوتين لترامب، ليس صحيحًا وواقعيًا”.

وكان برينان، اعتبر في حوار تلفزيوني أن ترامب، قد يكون خضع للترهيب من قبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مضيفًا أن “سلوك ترامب حيال روسيا يهدد بلاده”.

بدوره، اعتبر جيمس كلابر مدير المخابرات الوطنية السابق خلال نفس الحوار التلفزيوني، أن “تقليل ترامب من التهديد الذي يشكله تدخل روسيا في انتخابات العام الماضي، يمثل خطرًا على الأمن الوطني الأمريكي”.

وجاءت تصريحاتهما بعد أن قال ترامب للصحفيين مطلع الأسبوع الجاري، إنه تحدث مع بوتين ثانية بشأن مزاعم تدخل روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية، وإن الرئيس الروسي نفى ثانية التدخل.