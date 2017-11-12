روسيا تحمل أمريكا مسؤولية عدم عقد اجتماع بين بوتين وترامب في فيتنام

قال الكرملين، اليوم الأحد، إن عدم المرونة الذي أبدته الولايات المتحدة هو السبب في عدم عقد اجتماع ثنائي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة في فيتنام.

والتقى ترامب وبوتين لفترة وجيزة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في فيتنام، أمس السبت، واتفقا على بيان مشترك يدعم حلًا سياسيًا للأزمة السورية لكنهما لم يجريا محادثات ثنائية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قوله: “للأسف الجانب الأمريكي لم يطرح أي بدائل رغم كل الجهود التي بذلها زملاؤنا، لم يعرضوا سوى موعد واحد يناسبهم ومكان واحد كانوا قد استأجروه بالفعل”.

وأضاف: “لم يبدِ الأمريكيون مرونة، وللأسف لم يعرضوا أي مقترحات بديلة، لذلك لم يعقد الاجتماع”.

وقال بوتين، أمس السبت، إن عدم عقد اجتماع مع ترامب في فيتنام يرجع إلى مواعيد الزعيمين، وعوائق تتعلق بالبروتوكول لم يتمكن فريقاهما من التغلب عليها.

وعطلت مزاعم عن تواطؤ حملة ترامب مع موسكو، في انتخابات العام الماضي لإبعاد الناخبين عن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، جهود الرئيس الأمريكي لتحسين العلاقات مع روسيا.

وكرر بوتين نفيه لهذه المزاعم خلال لقائه القصير مع ترامب أمس السبت، وقال ترامب في وقت سابق إن اتهامات التواطؤ غير صحيحة.