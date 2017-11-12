لأول مرة في التاريخ .. حاملة طائرات أمريكية تدخل ميناء فيتنام العام المقبل

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن حاملة طائرات أمريكية ستدخل العام المقبل ميناء فيتنام للمرة الأولى في التاريخ، وفق بيان مشترك لقادة الولايات المتحدة وفيتنام.

وجاء البيان المشترك عقب محادثات أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، مع الرئيس الفيتنامي تشيانغ داى كوانغ فى هانوي.

وأشار البيان إلى أن “رئيسي البلدين أكدا مجددًا على التزامهما بتعميق التعاون العسكرى والاشتراك في حل التحديات الأمنية الإقليمية”.

وأوضح البيان أن “الرئيس كوانغ أعرب عن اهتمامه بتعاون أوثق مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال سلامة وأمن الطيران، ومكافحة الإرهاب”.

ويأتي اجتماع قادة البلدين إثر تراجع حالة العداء بينهما، حيثُ دارت حرب قاسية بين البلدين استمرت لأكثر من 10 سنوات، وانتهت بتحرير الجزء الجنوبي من فيتنام من القوات الأمريكية.

ويعتزم البلدان توسيع التعاون في مجال الاستخبارات والأمن السيبراني، وتعزيز تبادل المعلومات وإجراء تدريبات مشتركة في الأمور ذات الاهتمام المشترك.