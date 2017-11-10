رغم تمسك الكرملين بعقده.. البيت الأبيض: ترامب لن يلتقي بوتين في فيتنام

المصدر: ا ف ب

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “لن يلتقي” نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منتدى التعاون لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز “لم يتم تأكيد عقد أي اجتماع كما أنه لن يعقد بسبب صعوبة في التوفيق بين جداول الأعمال من الجانبين”.

وفي هذه الأثناء، نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين قوله اليوم الجمعة، إن العمل مستمر لترتيب اجتماع محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) التي تنعقد في فيتنام.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن المتحدث ديمتري بيسكوف، قوله “المناقشات مستمرة. لا شيء واضح بعد”.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فيتنام اليوم الجمعة، لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في المحطة الرابعة من جولته الآسيوية التي تستغرق 12 يوما.

وقال البيت الأبيض، إن ترامب سيطرح رؤية الولايات المتحدة “لمنطقة حرة ومفتوحة” في منطقة جنوب شرق آسيا المطلة على المحيطين الهادي والهندي خلال كلمته في منتجع دانانج.

ووصل ترامب قادما من الصين، حيث أشاد بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وقالت وسائل الإعلام الصينية إن الزيارة وضعت “أسلوبا جديدا” في التعامل مع العلاقات الأمريكية الصينية والخلافات بين البلدين.