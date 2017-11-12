صحيفة: الأمير تشارلز يبدأ اليوم رحلته نحو العرش

كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، سيبدأ رحلته الفعلية لتولي عرش المملكة المتحدة، اليوم الأحد، بعد قيامه بوضع إكليل من الزهور على نصب الحرب التذكاري، بدلًا من والدته الملكة اليزابيث الثانية للمرة الأولى، في ذكرى سقوط جنود بريطانيين في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في العائلة المالكة قوله إن اليزابيث راقبت مراسم الاحتفال اليوم من شرفة مبنى حكومي في لندن مع زوجها الأمير فيليب.

وقال المصدر إن الملكة لم تقم بوضع الإكليل بعد أن أوكلت هذه المهمة لابنها تشارلز، وإن هذا اليوم “يمثل بداية انتقال الأمير ويلز للعرش الملكي.”

وأضاف: “كما يمثل اليوم بداية قيام الملكة وزوجها بنشاطات وظهور أقل في المناسبات العامة… هذا يعني أنه في المستقبل ستشارك الملكة في فعاليات رسمية أقل وستنتقل هذه المشاركة إلى تشارلز والأميرة آن ودوقة كامبريدج.”

ووفقًا للصحيفة، فإن الملكة، البالغة من العمر 91 عامًا، والأمير فيليب شاهدا مراسم الاحتفال في لندن اليوم، من شرفة وزارة الخارجية “بحسب رغبة الملكة.”

ونقلت عن المصدر قوله إن “فعاليات اليوم هي جزء من عملية انتقال السلطة، وأعتقد أن الملكة عندما تصل إلى سن 95 عامًا ستطلب من تشارلز أن يتسلّم العرش بعد أن أجرت مشاورات في هذا الصدد في الصيف الماضي.”