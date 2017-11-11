شاهد.. ترامب وبوتين يتجاذبان أطراف الحديث خلال قمة أبك

تجاذب الرئيسان الأمريكي ،دونالد ترامب ،والروسي ،فلاديمير بوتين، أطراف الحديث ،اليوم السبت، أثناء سيرهما معًا ؛للمشاركة في “الصورة الجماعية” في اجتماع قمة المنتدى الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في فيتنام.

وعلى الرغم من أن البيت الأبيض ،قال: “إنه ليس من المزمع عقد اجتماع رسمي بين الزعيمين، فقد تصافحا خلال مأدبة عشاء ،مساء الجمعة، وتصافحا مرة أخرى ،في بداية الاجتماع الرئيس لزعماء أبك ،اليوم السبت.

Power four: Vietnam President Tran flanked by Xi, Trump, Putin @manilabulletin pic.twitter.com/gCwS57zTyJ — GenKabiling (@GenKabiling) November 11, 2017

وعرضت صور تلفزيونية بوتين وترامب يتحدثان معًا أثناء سيرهما إلى المكان ،الذي يجري فيه التقاط صور جماعية تقليدية في منتجع دانانج .

وقال البيت الأبيض ،يوم الجمعة: “إنه ليس من المزمع عقد اجتماع رسمي ،بسبب تضارب مواعيد الطرفين” .