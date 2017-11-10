بالفيديو.. مصافحة “باردة” بين بوتين وترامب في قمة “أبك”

قالت وكالات أنباء روسية، اليوم الجمعة، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، تصافحا وتبادلا التحية وبعض الكلمات.

وقالت الوكالات: إن ترامب اقترب من بوتين خلال التقاط صور تذكارية جماعية لزعماء العالم في مدينة دانانج الفيتنامية، وربت على كتفه.

وأظهرت مقاطع فيديو مصافحة بدت “باردة” بين الزعيمين اللذين تمر علاقاتهما حاليًا بتوتر شديد، وسط خلاف في وجهات النظر، وتبادل للاتهامات بأفعال غير ودية بين البلدين.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين قوله: إن الزعيمين لم يُجريا محادثات بعد، لكنه أوضح أن موسكو تحاول ترتيب اجتماع منذ أيام.