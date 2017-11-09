شكوك تحيط بالحكومة البريطانية بعد استقالة ثاني وزير خلال أسبوع

المصدر: د ب أ

أفادت وسائل إعلام بريطانية ومنتقدون لحكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن استقالة ثاني وزير خلال سبعة أيام أوقع الحكومة في أزمة.

وقالت كاتي اوسامور، الوزيرة في حكومة الظل لحزب العمال المعارض “على تيريزا ماي السيطرة على مجلس وزرائها الفوضوي والحكومة المتداعية أو تتنحى جانبا من أجل حزب العمال”.

وتأتي تصريحات اوسامور بعد استقالة وزيرة التنمية الدولية بريتي باتيل في وقت متأخر الأربعاء بسبب لقاءات غير معلنة مع مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك أثناء قضائها عطلتها في إسرائيل في آب/أغسطس الماضي ولاحقا في لندن.

وقالت صحيفة تلجراف الموالية للمحافظين في صفحتها الأولى “يوم آخر وأزمة أخرى”، في حين كتبت صحيفة تايمز ” تنامي الخوف من انهيار الحكومة بعد استقالة باتيل”.

ويشار إلى أن مجلس وزراء ماي أحاطت به فضائح تتعلق باعتداءات جنسية، مما أدى لاستقالة وزير الدفاع السابق مايكل فالون وإجراء تحقيق بشأن نائبها وصديقها داميان جرين لاحيازته محتوى إباحيا.