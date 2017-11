توقع نهاية قريبة لـ”الكابوس السوري”.. ظريف يدعو إلى “حوار شامل” بشأن اليمن

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إنه يجب على إيران أن تفعل بشأن اليمن ما فعلته لسوريا، وذلك من خلال حوار شامل.

وكتب ظريف، في تغريدة باللغة الإنجليزية على حسابه على موقع تويتر، “مع اقترابنا من نهاية الكابوس السوري من خلال حوار شامل، يجب علينا أن نفعل الشيء نفسه بالنسبة لليمن. ليس بفرض أزمات بواسطة القصف والتهديدات أو الاستقالات”.

وأضاف ظريف أنه “ليست هناك أزمات لا يمكن للدبلوماسية ألّا تحلها”، وأن بلاده “برهنت على ذلك ذات مرة”، في إشارة إلى الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة 5+1 للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا.

كما زعم أن “إيران تهدف إلى تأمين السلام دون إقصاء أي طرف”.

وجاءت تغريدة ظريف وسط تصاعد التوتر مع السعودية، إثر استهداف ميلشيات الحوثي في اليمن، المدعومة من طهران، لمدينة الرياض لأول مرة بصاروخ بالستي، يوم السبت، وإثر استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من منصبه بعد أن اتهم إيران وحزب الله، الموالي لإيران، بـ “زرع الفتن والدمار والخراب.”

As we inch closer to end of Syrian nightmare through inclusive dialog, we must do same for Yemen. Not impose new crises by bombings, threats or resignations. There's no crisis that diplomacy cant resolve.We proved that once. Iran aims to secure peace to exclusion of no one.

