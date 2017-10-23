ردا على تيلرسون.. ظريف يصف السياسة الخارجية الأمريكية بـ”المخزية”

رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون؛ الذي دعا خلال مؤتمر صحفي أمس مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الرياض، إلى انسحاب الميليشيات الإيرانية من العراق مع اقتراب هزيمة تنظيم داعش.

وقال ظريف في تغريدة له على حسابه الرسمي عبر “تويتر” اليوم الاثنين، إن “العراقيين هم الذين نهضوا للدفاع عن وطنهم”، واصفاً السياسة الخارجية الأمريكية بـ”المخزية”.

وأضاف ظريف عقب توجهه إلى جنوب أفريقيا “لسوء الحظ، لا يريد الأمريكيون تصحيح وجهات نظرهم؛ بأن إيران تحارب الإرهاب في المنطقة، فلو لم تكن التضحيات التي قدمها المدافعون عن الأضرحة الشيعية، لكانت داعش تمركزت الآن في دمشق وبغداد وأربيل”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قال أمس في الرياض، “لقد حان الوقت للميليشيات المدعومة من إيران والمستشارين الإيرانيين، الذين ساعدوا العراق على هزيمة تنظيم داعش بالعودة إلى ديارهم”.

وتشمل الميليشيات الشيعية العربية، أولئك الذين يتقيدون أيديولوجيًا مع إيران، مثل منظمة “بدر” و”عصائب أهل الحق” وغيرهما.