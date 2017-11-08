بأقمار صناعية.. روسيا تشدد الرقابة على الصواريخ الباليستية الأمريكية

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، اليوم الأربعاء، تشديد الرقابة على الصواريخ الباليستية الأمريكية.

وقال غيراسيموف، في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية: “أطلقت روسيا 55 قمرًا صناعيًا عسكريًا خلال الأعوام الخمسة الماضية؛ ما أتاح تشديد الرقابة على مناطق انطلاق الصواريخ الباليستية، وتواجد الغواصات الأجنبية، وفي مقدمتها الأمريكية”.

ولفت رئيس أركان الجيش الروسي إلى أن مجموعة الأقمار الصناعية العسكرية تزود القيادات العسكرية والسياسية الروسية بالمعلومات اللازمة.

وحُددت إحدى مهام الأقمار الصناعية العسكرية في رصد انطلاق الصواريخ الباليستية، واكتشاف الصواريخ المهاجمة، حسب المصدر نفسه.

وتراقب روسيا مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية الأمريكية، وبخاصة الصواريخ التي تحملها الغواصات، ويتم إطلاقها بواسطة الأقمار الصناعية.