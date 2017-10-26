الجيش الروسي يجري تجارب صاروخية نووية‎

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش أجرى تجارب صاروخية عدة الخميس بمشاركة “مكوناته النووية الثلاثة”.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن القوات العسكرية الروسية “أجرت تمرينًا لإدارة قوتها النووية الاستراتيجية” مؤكدة مشاركة “العناصر النووية الثلاثة: البرية، والبحرية، والجوية” في التمرين.

وأُطلق الصاروخ العابر للقارات “توبول” من قاعدة بليستسك شمال البلاد، كما أُطلقت ثلاثة صواريخ باليستية من اثنتين من الغواصات النووية.

وأُطلق صاروخان من بحر أوخوتسك، شمال اليابان، وواحد من بحر بارنتس، في المحيط المتجمد الشمالي.

وفي الوقت نفسه، أقلعت قاذفات استراتيجية من طراز “تو-160” و “تو-95 ام سي” و “تو-22 إم3” من قواعد جوية روسية عدة، وأطلقت صواريخ كروز على “أهداف أرضية” في كامتشاتكا أقصى الشرق، في جمهورية كوميس، وعلى منطقة عسكرية روسية في كازاخستان.

وأفاد البيان أن “جميع أهداف التدريب اكتملت بنجاح”.

ومطلع أيلول/سبتمبر، أجرت روسيا بمشاركة حليفها البيلاروسي تمارين عسكرية مهمة على أبواب الاتحاد الأوروبي أطلقت عليها تسمية “زاباد 2017”. وشارك في هذه التدريبات 12700 جندي وفقًا لموسكو، ولكن حلف شمال الأطلسي قال إن نحو 40 ألف جندي فقط شاركوا فيها.