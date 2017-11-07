إيطاليا تطرد تونسيًا لأسباب تتعلق بأمن الدولة

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن طرد تونسي من البلاد، لأسباب قالت إنها تتعلق بـ”أمن الدولة”، في وقت تخشى فيه السلطات من تسلل متشددين إلى أراضيها، من بين المهاجرين القادمين عبر البحر المتوسط خاصة من تونس.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان لها إن “وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي أصدر قرارًا بترحيل تونسي، أثبتت التحقيقات أنه مصنف ضمن لائحة وضعتها السلطات التونسية لعناصر متشددة غادرت تونس أخيرًا باتجاه أوروبا.

وأضاف البيان أنه “تم التثبت من هوية التونسي يوم الـ 25 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من قبل الأمن الإيطالي في مدينة ميلانو شمالي إيطاليا، قبل أن يتم إيداعه لاحقًا بمركز لترحيل المهاجرين في مدينة تورنتو.

ووفق وزارة الداخلية الإيطالية، فإن عملية الترحيل هذه هي الـ91 من نوعها خلال العام الحالي، والتي يتم خلالها ترحيل أشخاص إلى بلدانهم لأسباب تتعلق بـ”الأمن العام”، في حين نفذت الوزارة 223 عملية ترحيل شملت عشرات المتشددين خلال عام 2015.

وقالت السلطات التونسية إن نحو 900 مهاجر تونسي وصلوا إلى جزيرة “لامبيدوزا” الإيطالية، خلال أسبوع واحد، الشهر الماضي، في حين ذكرت صحف ووسائل إعلام غربية أن نحو 98 ألف مهاجر غير شرعي عبروا إلى إيطاليا هذا العام.

يذكر أن المتشدد التونسي أنيس العامري، المتورط في أحداث الدهس في برلين، العام الماضي، كان وصل إلى إيطاليا في رحلة سرية قبل أن يتوجه إلى ألمانيا.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أخيرًا، عن اكتشاف شبكة خطيرة تقوم بتنظيم عمليات للهجرة غير الشرعية وقد تم القبض على عناصرها.