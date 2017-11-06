مصدر إيراني: ولايتي هدد الحريري بمصير يشبه مصير والده

هدد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية “علي أكبر ولايتي”، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي أعلن السبت استقالته، بالاغتيال على غرار اغتيال والده رفيق الحريري عام 2005.

ونقل موقع “آمد نيوز” المعروف بتسريبه أخبارًا من مصادر حكومية إيرانية، عن مصدر مطلع على اللقاء الذي جمع ولايتي مع سعد الحريري يوم الجمعة في بيروت، قوله إن “الاجتماع الذي استمر عدة ساعات بين الطرفين، انتهى بتهديد ولايتي لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري”.

وقال المصدر إن “مستشار المرشد الإيراني أكد للحريري في ختام الاجتماع أنه إذا لم يقم بتنفيذ وصية إيران فيما يتعلق بحزب الله في لبنان، فإن من الممكن أن تشهد المنطقة فوضى تؤدي به (سعد الحريري) إلى مصير والده رفيق الحريري”.

وأضاف المصدر أن “ولايتي طلب من الحريري إعلان دعمه لحزب الله والمواقف التي يتخذها الحزب فيما يتعلق بقضايا المنطقة”.

ووفقًا فإن “ولايتي خاطبه الحريري قبل أن يغادر الاجتماع قائلًا إن مصيرك سيكون مشابهًا لوالدك، إذا لم تؤيد حزب الله”.