اعتقال رجل هاجم عضوًا بمجلس الشيوخ الأمريكي‎

قالت شرطة ولاية كنتاكي الأمريكية، إنها اعتقلت رجلًا هاجم السناتور راند بول عضو مجلس الشيوخ في منزله بالولاية يوم الجمعة؛ ما تسبب في تعرّضه “لإصابة طفيفة”.

وقالت شرطة ولاية كنتاكي في بيان، إنها اعتقلت رينيه بوتشر (59 عاماً) من بولينغ غرين في كنتاكي، ووجهت له تهمة الهجوم من الدرجة الرابعة.

وقال جيرمي هودغز المتحدث باسم شرطة الولاية إن “بول وبوتشر يعرف كل منهما الآخر؛ وأحجم هودغز عن قول سبب وقوع الحادث.

وقال مكتب بول في بيان، إن المرشح الجمهوري السابق للرئاسة “كان مصدومًا وضحية هجوم. وقد اعتقل المهاجم والحادث الآن بين أيدي الشرطة. السناتور بول بخير”.

ولم يرد مكتب بول على الفور على أي أسئلة عن نوع الإصابات التي أصابت السناتور البالغ من العمر 54 عامًا، أو عن ظروف الحادث.

وقال هودغز إن “إصابات بول كانت طفيفة ولم تستدع الذهاب إلى المستشفى”.