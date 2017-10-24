أبرز منتقدي ترامب في مجلس الشيوخ يعلن عدم ترشحه لإعادة انتخابه

أعلن ناقد صريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه لن يسعى إلى إعادة انتخابه، حيث لا يزال الرئيس يواجه انتقادات حادة من مجموعة من أعضاء حزبه الجمهوري.

وقال السيناتور جيف فليك، وهو من الجمهوريين من ولاية أريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة في تصريحات في مجلس الشيوخ إنه لن يترشح في انتخابات الكونجرس في العام القادم حيث ندد بتدهور الحوار السياسي تحت قيادة ترامب ووصفه بأنه “خطر على الديمقراطية”.

وتابع فليك “لا يجب أن نتكيف مع التدهور الحالي لحوارنا الوطني ومع النبرة المستخدمة في القمة”.

وأضاف “يجب ألا نعتبر التقويض المنتظم والعارض لقواعدنا ومثلنا الديمقراطية أمرا طبيعيا، ويجب ألا نقبل أبدا التقسيم اليومي لبلادنا”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز إنها تعتقد إنها “خطوة جيدة على الأرجح” من جانب فليك بعدم الترشح مجددا، مشيرة إلى تصريحاته السابقة ضد ترامب وتراجع الدعم في ولاية أريزونا.

وقد تفاقم الخلاف الشخصي بين الرئيس ترامب وعضو جمهوري آخر بارز بمجلس الشيوخ اليوم قبل ساعات فقط من اجتماع ترامب مع الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ لبحث خفض الضرائب.

وكان عضو مجلس الشيوخ بوب كوركر، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ قد انتقد في وقت سابق من الشهر الجاري البيت الأبيض ووصفه بأنه “مركز للرعاية النهارية للبالغين”، وكرر اليوم الثلاثاء مخاوفه بشأن السياسة الخارجية لترامب ومعالجته للمناقشات الجارية حول الإصلاح الضريبي.

وقال كوركر لشبكة ” إيه بي سي نيوز ” مع اعتزام ترامب مناقشة الضرائب مع الجمهوريين “ما آمل أن يحدث هو أن يترك الرئيس هذا الجهد.. إلى لجان وضع الضرائب، والسماح لهم بالقيام بعملهم وعدم البدء في إبعاد الأمور عن الطاولة التي يجب أن تناقش في هذه اللجان في الوقت المناسب “.

ثم لجأ ترامب إلى موقع تويتر لانتقاد كوركر في سلسلة من التغريدات.

وقال “أليس من المحزن أن السيناتور بوب كوركر ضئيل الشأن، الذي لم يتمكن من الفوز مجددا في الانتخابات في ولاية تينيسي، سيحارب الآن تخفيضات الضرائب..”

واستمر في وصف كوركر “رئيس لجنة العلاقات الخارجية غير الكفء، انظروا إلى ضعف مستوى الولايات المتحدة”.

ورد كوركر منتقدا ترامب “نفس الأكاذيب من رئيس غير صادق تماما…”