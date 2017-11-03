كوريا الشمالية تصف العقوبات المفروضة عليها بـ”الإبادة الجماعية”

دعت كوريا الشمالية الجمعة إلى وقف ما وصفتها بأنها “عقوبات قاسية” قائلة إن الإجراءات، التي فرضت عقب أحدث اختبار نووي أجرته، تشكل إبادة جماعية.

وقالت بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان “اليوم سلسلة العقوبات القاسية التي تقودها الولايات المتحدة والضغط على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يشكل انتهاكا معاصرا لحقوق الإنسان وإبادة جماعية”.

وأضافت أن نظام العقوبات “يهدد ويعرقل تمتع شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بحقوق الإنسان في كل القطاعات”.

جاء ذلك في وقت يبدأ فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة آسيوية تشمل الصين وكوريا الجنوبية واليابان ويسعى خلالها للمساعدة في الضغط على كوريا الشمالية بسبب الأزمة النووية.

ويأتي أيضا بعد قول خبير من الأمم المتحدة الشهر الماضي إن العقوبات الدولية ربما تتسبب في إلحاق أضرار بقطاعات اقتصادية أساسية وتعرقل حقوق الإنسان لمواطني كوريا الشمالية.

وقالت بعثة بيونغ يانغ الجمعة إن العقوبات جعلت “بعض الدول التي لا مبادئ لديها تمنع إيصال معدات طبية وأدوية” ومن بين تلك الإمدادات ما هو موجه لأطفال والأمهات في البلاد.

وأضافت “يجب أن ترفع كل أنواع العقوبات المنافية لحقوق الإنسان واللا إنسانية على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فورا وبالكامل”.