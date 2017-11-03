تقارير: كوريا الشمالية تستعد لمفاجأة قبيل جولة ترامب الآسيوية

رجحت تقارير إعلامية، الخميس، أن تكون كوريا الشمالية بصدد إجراء تجربة صاروخية جديدة قبل أيام فقط من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شبه الجزيرة المقسمة.

ونقلت وكالة “يونهاب” التابعة لسيول عن جهاز الاستخبارات الوطني، أن “هناك احتمالًا بأن تطلق كوريا الشمالية صاروخًا حيث تم رصد تحركات لمركبات في منشأة للأبحاث الصاروخية في بيونغ يانغ”.

وأطلقت بيونغ يانغ في تموز/ يوليو الماضي، صاروخين عابرين للقارات بإمكانهما بلوغ الأراضي الأمريكية في تجربة اعتبرها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، هدية إلى “الأوغاد الأمريكيين”.

وأتبعتهما كوريا الشمالية بصاروخين حلقا فوق اليابان وباختبار نووي سادس، ما تسبب بتصاعد حدة التوتر.

وانخرط ترامب وكيم بحرب كلامية حادة خلال الأشهر الأخيرة، حيث تبادلا التهديدات والإهانات الشخصية ما أثار قلقًا دوليًا.

ويصل الرئيس الأمريكي إلى سيول الثلاثاء المقبل، في أولى محطاته ضمن جولته الآسيوية التي تشمل كذلك اليابان والصين وفيتنام والفيليبين، فيما تتركز جميع الأنظار على الرسالة التي سيوجهها إلى كوريا الشمالية.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن قاذفات أمريكية من طراز “بي-1بي” حلقت فوق شبه الجزيرة الكورية، أمس الخميس، وأجرت تدريبات محاكاة هجمات على أهداف رئيسية في البلاد.

وقالت الوكالة إن القاذفات الإستراتيجية التي رافقتها مقاتلات أمريكية وكورية جنوبية أقلعت من قاعدة أندرسون الجوية في غوام لتنفيذ تدريب على توجيه ضربة “مفاجئة”.