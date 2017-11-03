قاضٍ إسباني يأمر باعتقال رئيس إقليم كتالونيا المعزول

قالت المحكمة العليا الإسبانية في بيان، اليوم الجمعة، إن أحد القضاة أصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس إقليم كتالونيا المعزول، كارلس بودجمون، و4 من أعضاء حكومته السابقين وجميعهم حاليًا في بلجيكا.

وتوجه بودجمون ومساعدوه إلى بلجيكا، بعدما أقال رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي حكومة كتالونيا، عقب ساعات من إعلان برلمان الإقليم الاستقلال عن إسبانيا يوم الجمعة الماضي.

ويواجه بودجمون وزملاؤه تهم التمرد ونشر الفتنة وإساءة استخدام المال العام وخيانة الأمانة.

ورفض القاضي طلب بودجمون الشهادة عبر دائرة تلفزيونية من بلجيكا.