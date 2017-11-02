محكمة إسبانية تلوح باعتقال بودجمون بحال لم يدل بشهادته

قالت المحكمة العليا الإسبانية اليوم الخميس إنه “إذا لم يمثل زعيم كتالونيا المقال كارلس بودجمون أمام المحكمة؛ فإن الإجراء الطبيعي هو إصدار أمر اعتقال بحقه.

وقال رئيس المحكمة كارلوس ليسميس “عندما لا يمثل شخص بعد أن استدعاه قاض للشهادة في إسبانيا أو أي دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي فالطبيعي هو إصدار مذكرة اعتقال”.

ومن ناحية أخرى قال البلجيكي بول بيكايرت محامي بودجمون، إن الزعيم المقال سيتعاون مع السلطات الإسبانية والبلجيكية رغم عدم مثوله أمام المحكمة.

وقال “الأجواء ليست جيدة، من الأفضل البقاء بعيدًا بعض الشيء”.