مقتل 8 عناصر من القوات الإيرانية على الحدود مع تركيا

مقتل 8 عناصر من القوات الإيرانية على الحدود مع تركيا

المصدر: إرم نيوز

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، يوم الجمعة،  مقتل 8 عناصر من قوات حرس الحدود الإيراني في مقاطعة تشالدران التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية قرب الحدود مع تركيا.

ونقل التلفزيون عن مصادر عسكرية قولها :”إن مجموعة مسلحة معادية للنظام الإيراني، اشتبكت مع قوات حرس الحدود الإيراني في مقاطعة تشالدران التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية قرب الحدود مع تركيا، ما أدى إلى مصرع 8 من القوات الإيرانية”.

وكانت قوات الحرس الثوري أعلنت يوم الخميس الماضي، أن “قوات فيلق حمزة سيد الشهداء اشتبكت مع مجموعة مسلحة ، وأسفرت تلك المواجهات عن مقتل 4 من المسلحين بمقاطعة تشالدران التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية”.

واتَّهم البيان الجماعة المسلحة التي لم يُكشف عن هويتها أنها “مرتبطة بقوى الاستكبار العالمي المعادي للنظام الإيراني”.

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