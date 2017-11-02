واشنطن تتهم بالأدلة 6 مسؤولين روس اخترقوا كمبيوترات الحزب الديمقراطي‎

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الخميس، أن وزارة العدل الأمريكية جمعت ما يكفي من الأدلة لتوجيه الاتهام لستة أعضاء من الحكومة الروسية، في اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة باللجنة الوطنية التابعة للحزب الديمقراطي، قبل انتخابات الرئاسة في 2016.

ونقلت الصحيفة ذلك عن أشخاص مطلعين على التحقيقات الجارية في تدخل روسيا في الانتخابات.

وقالت الصحيفة: “إن ضباطًا ومدعين اتحاديين في واشنطن وفيلادلفيا وبيتسبرج وسان فرانسيسكو يتعاونون في تحقيق اللجنة الوطنية الديمقراطية، وقد يحيل مدعون الدعوى إلى محكمة العام المقبل”.

وجاء في تقرير الصحيفة، أنه بتحديد متسللي أفراد من الجيش وأجهزة المخابرات الروسية يمكن للسلطات الأمريكية تقييد سفرهم، لكن القبض عليهم وسجنهم أمر غير مرجح.

ويسبق التحقيق في التسلل، الذي أجراه خبراء في أمن الإنترنت، تعيين المحقق الخاص الاتحادي روبرت مولر في مايو/أيار للإشراف على التحقيق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، والتواطؤ المحتمل مع حملة الرئيس دونالد ترامب.

وتقول وكالات المخابرات الأمريكية: “إن نظيراتها الروسية وراء هذه الهجمات الإلكترونية، التي أدت إلى نشر موقع ويكيليكس آلافًا من رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من الوثائق العام الماضي”.

وخلصت أجهزة المخابرات الأمريكية في يناير/كانون الثاني الماضي إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بترجيح كفة الانتخابات لصالح ترامب.

ونفت روسيا تدخلها في الانتخابات، وكذلك نفى ترامب تواطؤ حملته مع الحكومة الروسية.