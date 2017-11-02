زعيمة ميانمار تحث “على عدم الشجار” خلال زيارة لـ “راخين”

حثت الزعيمة الفعلية لـ”ميانمار” ،أونغ سان سو كي، السكان المحليين، اليوم الخميس ، “على عدم الشجار” .

جاء ذلك أثناء زيارتها لمناطق تمزقها الصراعات العرقية، لأول مرة، منذ فرار مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا من البلاد هربًا من حملة وحشية ينفذها الجيش.

وشاهد مصورون آلافًا من الروهينغا اليائسين، يخوضون في المياه الضحلة ،والجداول الصغيرة بين جزر نهر ناف ؛للوصول إلى بنغلاديش المجاورة ،الليلة الماضية.

وكان بعضهم يستخدم زوارق صغيرة ،أو طوافات ؛للوصول إلى بنغلاديش على الضفة الغربية للنهر، لكن كثيرين منهم كانوا يسيرون على الأقدام، حاملين الأطفال على أذرعهم، وكبار السن على ظهورهم، وأكياس الأمتعة مربوطة إلى أكتافهم.

وعند الطرف الأقصى ،كان يتعين جذب النساء ،وكبار السن في الوحل، وصولًا إلى الأرض الجافة، فوق منحدر ضفة النهر.

وقال ضابط الأمن ،في منطقة كوكس بازار ،جنوبي بنغلاديش، الميجر محمد إقبال، إن أكثر من أربعة آلاف شخص ،عبروا النهر من مناطق مختلفة ،أمس الأربعاء.

وفرّ أكثر من 600 ألف من الروهينغا من ميانمار ،التي تقطنها أغلبية بوذية إلى بنغلاديش، منذ أواخر آب/أغسطس الماضي ؛هربًا من أعمال عنف في أعقاب عملية شنها الجيش ،بعد أن هاجم متمردون من الروهينغا مواقع قوات الأمن في ولاية راخين.