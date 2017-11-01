ميانمار: بنغلاديش تؤخر إعادة الروهينغا

حملت ميانمار بنغلاديش مسؤولية تأخير البدء في إعادة مئات الآلاف من اللاجئين الروهينغا المسلمين، وقالت إنها تخشى أن تكون داكا تماطل حتى تحصل على أموال المساعدات الدولية.

وكان أكثر من 600 ألف من الروهينغا فروا من ميانمار ،التي يغلب البوذيون على سكانها إلى بنغلاديش ،منذ أواخر أغسطس / آب الماضي؛ هربًا من عنف عرقي صاحب عملية عسكرية لمحاربة متمردين في ولاية راخين.

وقال زاو هتاي ،المتحدث باسم زعيمة ميانمار أونج سان سو كي، إن بلاده مستعدة للبدء في عملية إعادة اللاجئين في أي وقت ،على أساس بنود اتفاق بشأن عودة الروهينغا إلى ميانمار ،تم التوصل إليه في أوائل التسعينيات.

وأضاف في تصريحات للصحافيين ،أمس الثلاثاء، أن بنغلاديش لم تقبل بتلك البنود حتى الآن.

وفي الأسبوع الماضي تم توقيع مذكرة تفاهم حول مواقع الاتصال الحدودية مع وزير داخلية بنغلاديش ،أسد الزمان خان، في أعقاب محادثات في نايبيتاو عاصمة ميانمار ،لكن لم يحدث أي تقدم فيما يتعلق بإحياء الاتفاق القديم.

وربط زاو هتاي التأخير من جانب بنغلاديش بالأموال ،التي قدمها المجتمع الدولي حتى الآن للمساعدة في بناء مخيمات ضخمة لاستيعاب اللاجئين الروهينغا.

وكانت حكومة بنغلاديش أصدرت بيانًا ،يوم الخميس، قالت فيه: إن ميانمار لم توافق على عشر نقاط طرحها وزير الداخلية في المباحثات ،التي جرت الأسبوع الماضي، بما فيها التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة الاستشارية لولاية راخين ،التي رأسها كوفي عنان ،الأمين العام السابق للأمم المتحدة، من أجل إعادة اللاجئين على أسس تضمن استمرار العودة.

وقال خان لوسائل الإعلام في بنغلاديش الجمعة، إن الجانبين عجزا عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة لكنه أضاف أن من المنتظر تشكيلها قبل سفر وزير الخارجية ،أبو الحسن محمود علي، إلى ميانمار في الـ30 من نوفمبر / تشرين الثاني.

وتقول حكومة ميانمار إنها ستقبل عودة من يتأكد أنه كان يعيش في أراضيها، وقال زاو هتاي إن ميانمار لا تزال في انتظار قائمة بأسماء اللاجئين الروهينغا من بنغلاديش.