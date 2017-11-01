بالصورة.. هكذا رد سفير اليابان على تهم بيع “الضحك” للعراقيين

رد سفير اليابان في العراق فوميو إيواي، على نشطاء يتهمونه بـ”الضحك” على العراقيين، من خلال الظهور المستمر في الأنشطة الرسمية والمجتمعية، والحديث باللهجة العراقية، دون ترجمة هذا التودد إلى مساعدات للبلد الذي يعاني من تبعات حروب متعددة.

وعرض السفير الذي أصبح نجمًا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وثيقة تظهر قيمة المساعدات المقدمة من اليابان لإعادة الإعمار في العراق، والتي تقدر بحوالي مليار ونصف المليار دولار.

وذكر إيواي على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن أحد النشطاء العراقيين كتب “سعادة السفير الياباني شنو إنجازاته؟ السفراء غيره يسون(يعملون) مشاريعهم بصمت للعراق ولكن هو يضحك على الشعب العراقي من خلال دعايته.

وعلّق إيواي بقوله ” هذا ملخص من بعض التعليقات التي علمتها مؤخرًا وأدركت بأن رسالتي لم تصل بعد إلى كل أبناء الشعب العراقي”.

وأضاف “أنني وقعت على اتفاقيات عديدة خاصة بتمويل مشاريع البنية التحتية خلال العامين الماضيين منذ وصولي سفيرًا إلى العراق.. يا ترى هل هذا لا يعتبر إنجازًا حسب المعلقين؟”.

وينشط السفير الياباني في العراق فوميو إيواي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتفاعل مع النشطاء العراقيين، خاصة في الأعياد والمناسبات، خصوصًا أنه يتقن اللغة العربية باللهجة العراقية العامية، وهو ما جعله أحد نجوم المجتمع.

ويستغل السفير مناسبات مثل شهر رمضان والأعياد ومباريات المنتخب الوطني، لإبداء تضامنه مع الجماهير، الأمر الذي دفع بنشطاء مؤخرًا للمطالبة بتسليمه منصبًا رفيعًا في الحكومة العراقية “لما يتمتع به من كفاءة في الإدارة”.