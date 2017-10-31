مسؤول إيراني: خامنئي فرض قيوداً على الصواريخ الباليستية

قال قائد قوات الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، :”إن المرشد الاعلى علي خامنئي فرض قيوداً على مجموعة الصواريخ الباليستية التي تم تصنيعها في البلاد ويصل مداها إلى 2000 كيلومتر مما يحد من وصولها إلى أهداف المنطقة الإقليمية.”

وأوضح اللواء جعفري في تصريحات للصحفيين، يوم الثلاثاء أن إيران ليست بحاجة الى توسيع نطاق الصواريخ الباليستية الحالية التي يبلغ مداها 2000 كيلومتر حيث انها تستطيع بالفعل ضرب أهداف للعدو في حالة العدوان.

وزعم قائد قوات الحرس الثوري الإيراني أن مجموعة الصواريخ يمكن ان تصل إلى معظم المصالح والقوات الأمريكية في المنطقة ، مجدداً التأكيد على أن نطاق الصواريخ البالستية يقوم على الحدود التي حددها المرشد الأعلى للبلاد.

وحذر اللواء جعفري من وصفهم بـ “أعداء إيران من إرتفاع تكاليف استفزاز بلاده”، مضيفاً “أنه يسبعد وقوع حرب بين إيران والولايات المتحدة”.

ويبدو أن التعليقات على أوامر خامنئي هي محاولة من السلطات الإيرانية لمقارنة برنامجها الصاروخي الذي غالباً ما تصفه بأنه لأغراض دفاعية ضد دول مثل كوريا الشمالية التي تشكل تهديدا للولايات المتحدة.

وتعليقا على تصريحات خامنئي حول البرنامج الصاروخي الإيراني الذي يعتبر لأغراض دفاعية ، قال بهنام بن تاليبلو، المحلل الايراني في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن والذي يتخذ خطا متشدداً ضد طهران، وهو مشكك في الأسلحة النووية، :”إن إيران يمكن أن تستخدم الصواريخ كوسيلة للاكراه والتخويف”.

وأضاف تاليبلو “أن الجمهورية الإسلامية الآمنة التي لا تخشى الانتقام الحركي هي أكثر عرضة للانخراط في الحروب بالوكالة والمغامرات الأجنبية”.

ويعتبر الحرس الثوري بأنه هو قوة منفصلة عن الجيش الإيراني، وهو لا يخضغ إلا لأوامر المرشد الأعلى علي خامنئي.