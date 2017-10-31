قائد الحرس الثوري الإيراني يظهر لأول مرة على قناة الحوثيين

ظهر قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد جعفري، اليوم الثلاثاء، لأول مرة على قناة “المسيرة” الحوثية، حيث نفى خلال حديثه وقوف بلاده حائلاً دون التوصل إلى حلٍ في اليمن.

ويأتي النفي وسط اتهامات لطهران من قِبل الحكومة الشرعية، والتحالف العربي الذي تتزعمه السعودية.

وكان مؤتمر وزراء خارجية ورؤساء أركان دول التحالف العربي، أكد، الأحد الماضي في الرياض، أن إيران تعمل على زعزعة استقرار اليمن وعدم التوصل إلى حلٍ، وشدد على ضرورة التصدي لها.

ووصف “جعفري” تلك التصريحات بـ “الادعاءات”، وقال إنها “كلام إسرائيلي ـ سعودي، لا صحة له، ويأتي في إطار إثارة البلبلة” على حد زعمه.

وقال جعفري، إن “السعودية، وأمريكا، والكيان الصهيوني (إسرائيل)، دأبت على تبرير العدوان بمواجهة مزاعم التمدد والمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة، إلا أن وقائع الأحداث كشفت زيف تلك التبريرات” بحسب تعبيره.

وأضاف:”تبيّن أن العدوان على اليمن عدوان أمريكي ـ صهيوني، رأس حربته السعودية، والإمارات، بهدف السيطرة على موقع اليمن الاستراتيجي، وثرواته، بعد تدميره وتمزيقه إلى دويلات متناحرة” وفق قوله.

وفي تأييد ضمني للحوثيين على استمرار الحرب، أشار المسؤول الإيراني إلى أن “جميع شعوب المنطقة تعي أن المواجهة هي السبيل الوحيد للرد على أمريكا، وإسرائيل، والسعودية” بحسب ما قاله.

ورفض “جعفري” الاتهامات، التي وجهها التحالف للحوثيين باستهداف مكة المكرمة بصواريخ باليستية إيرانية، وقال:”إن الأماكن المقدسة في السعودية لم تكن يومًا هدفًا للشعب اليمني، وهم يتذرعون بها فقط” على حد قوله.

وتتهم الحكومة الشرعية، والتحالف العربي، إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة المتطورة بهدف ضرب السعودية، وإرسال خبراء عسكريين، وهو ما تنفيه طهران.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت الأسبوع الماضي، مساندتها الكاملة للحكومة الشرعية ضد مواجهة الحوثيين، ومن يساندهم، في إيران، عقب اتخاذ الاستراتيجية الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران.

وقال تقرير صادر عن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، الأسبوع الماضي، إن لدى الإدارة الأمريكية “خطة جديدة تشمل الدعم العسكري لتحالف السعودية، وتحويل اليمن من قضية هامشية إلى مركزية، لمواجهة التهديدات الإيرانية”.

ووفقًا للتقرير، “فقد وضعت الاستراتيجية الجديدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليمن في الأمام والوسط بدلًا من الهامش”، لافتًا إلى أن الحوثيين تلقوا صواريخ من طهران، وأطلقوا بعضًا منها باتجاه السعودية، من مواقع في شمال اليمن”.

ونقل التقرير، عن مسؤولين أمريكيين، لم يسمهم، أن واشنطن “تشعر بالقلق من احتمال قيام طهران ببناء الحوثيين قوة سياسية وعسكرية أقرب إلى حزب الله، الذي يعد حتى الآن أقوى فاعل في لبنان” وفق تقدير التقرير.