محكمة إسبانية تلغي إعلان استقلال إقليم كتالونيا.. وزعيم الإقليم يوافق على انتخابات مبكرة

أصدرت المحكمة الدستورية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإلغاء إعلان الاستقلال من قبل إقليم كتالونيا، في حين أعلن زعيم الإقليم المقال كارلس بودغمون على إجراء انتخابات مبكرة.

وقال زعيم إقليم كتالونيا المقال كارلس بودغمون اليوم الثلاثاء إنه وافق على إجراء انتخابات مبكرة دعت إليها حكومة إسبانيا المركزية في كتالونيا وإنه لا يسعى للجوء السياسي في بلجيكا.

أضاف أنه “سيحترم” نتائج الانتخابات المقررة في 21 كانون الأول/ديسمبر.

وبين في مؤتمر صحفي في بروكسل أنه لا يحاول الهرب من العدالة بعد أن أوصى المدعي العام بتوجيه اتهامات التمرد والعصيان له.

ونفى أن يكون يعتزم طلب اللجوء في بلجيكا إلا أنه لم يوضح إلى متى يعتزم البقاء في بلجيكا، مشيراً إلى أنه سيبقى هناك لأسباب “أمنية”.

وأضاف أنه سيعود إلى كتالونيا عندما يحصل على “ضمانات” من الحكومة الإسبانية.

دعا بوتشيمون الثلاثاء إلى “إبطاء” عملية استقلال كتالونيا لتجنب الاضطرابات، في وقت وضعت الحكومة الإسبانية الاقليم تحت وصايتها.